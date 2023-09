1. runda Pucharu Polski. Ekstraklasowy hit w Białymstoku. Jagiellonia zagra ze Śląskiem Wrocław [ZAPOWIEDŹ] OPRAC.: Jakub Maj

Pawel Relikowski / Polska Press

Jagiellonia Białystok kontra Śląsk Wrocław - to jedyna para 1. rundy piłkarskiego Pucharu Polski, której mecze zaplanowano od wtorku do czwartku, złożona z drużyn ekstraklasy. Obie bardzo dobrze sobie radzą w tym sezonie, co jeszcze dodaje smaczku wtorkowemu spotkaniu.