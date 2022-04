15. rocznica otrzymania przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 [WIDEO]

27 września 2003 roku Ukraińska Federacja Futbolu (FFU) i Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) podpisały we Lwowie umowę o współpracy we wspólnych staraniach o Euro 2012. Wówczas jeszcze nikt nie spodziewał się, że to marzenie za niecałą dekadę może się spełnić. Rozpoczęły się jednak starania, by zyskać jak największe poparcie w futbolowym świecie dla połączonej kandydatury dwóch słowiańskich krajów w centrum Europy.

W lutym 2004 roku UEFA ogłosiła procedurę przyjmowania zgłoszeń dla państw kandydatów do organizacji Mistrzostw Europy w 2012. Początkowo chęć wyraziło 12 federacji, które złożyły 9 wniosków – 6 pojedynczych i trzy podwójne. Były to Azerbejdżan, Chorwacja z Węgrami, Gracja, Polska z Ukrainą, Rosja, Rumunia, Turcja, Szkocja z Irlandią i Włochy.

18 kwietnia 2007 roku Komitet Wykonawczy UEFA obradujący w Cardiff podjął decyzję o powierzeniu organizacji piłkarskich mistrzostw Europy 2012 Polsce i Ukrainie (przegrywają Włochy oraz wspólna kandydatura Chorwacji i Węgier). W głosowaniu nasza kandydatura uzyskała 8 głosów, Włosi zdobyli 4, natomiast na Chorwatów i Węgrów nie oddano żadnego.