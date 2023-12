300 zł za chociaż jednego gola Legii lub Rakowa w europejskich pucharach

Wykonaj te kroki, aby zdobyć bonus 300 zł w Superbet:

To warto wiedzieć przed meczami Legia - Alkmaar i Raków - Atalanta:

Sytuacja w tabelach polskich drużyn

Raków Częstochowa czeka ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Europy. "Medaliki" są na 4. miejscu i mają na swoim koncie cztery punkty, dlatego jedyną nadzieją na wiosenną grę w europejskich pucharach jest "spadek" do Ligi Konferencji. Stanie się tak, jeśli mistrz Polski wyprzedzi Sturm Graz i zajmie 3. miejsce.

Dla odmiany Legia Warszawa jest bardzo blisko awansu do kolejnej fazy rozgrywek europejskich. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz, którego Legia nie może przegrać. Wystarczy remis z AZ Alkmaar, aby zameldować się w kolejnej rundzie. Przegrana będzie oznaczała brak gry w europejskich pucharach na wiosnę. To byłoby ogromne rozczarowanie biorąc pod uwagę fakt, że Legia fazę grupową zaczęła od wygranej 3:2 z Aston Villą, czyli najsilniejszym rywalem.