AC Milan wicemistrzem Włoch, Bologna zagra w Lidze Mistrzów. Dramat Napoli

Serie A. Milan skończy drugi, katastrofa Napoli

W Bergamo belgijski piłkarz gospodarzy Charles De Ketelaere wpisał się dwukrotnie na listę strzelców w ciągu niespełna trzech minut: w 18. i 20. Romę stać było tylko na jedno trafienie - w 66. minucie rzut karny wykorzystał Lorenzo Pellegrini. Zalewski oglądał mecz z ławki rezerwowych.

Atalanta powiększyła dorobek do 63 punktów i zajmuje piąte miejsce, dające bezpośredni awans do Champions League. Szósta Roma ma o trzy mniej, a do tego rozegrała o jedno spotkanie więcej od gospodarzy.

Klub z Lombardii ma jeszcze szansę na dwa tytuły w obecnym sezonie: 22 maja w Dublinie zagra z Bayerem Leverkusen w finale Ligi Europy, a w najbliższą środę zmierzy się z Juventusem Turyn w finale Pucharu Włoch.

Wcześniej w niedzielę Juventus tylko zremisował u siebie z ostatnią w tabeli Salernitaną 1:1. Gospodarze dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy zdołali uratować punkt. W ich wyjściowym składzie znalazł się Wojciech Szczęsny, a w 77. minucie na boisko wszedł Arkadiusz Milik. Z kolei w ekipie zdegradowanej już Salernitany od 65. minuty wystąpił Mateusz Łęgowski.