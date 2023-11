AC Milan zaliczył kolejną wpadkę. Porażka z Udinese i znacząca strata do Interu Mediolan OPRAC.: Jacek Czaplewski

Liga włoska. Nie tak miała wyglądać sobota z perspektywy AC Milan. Na San Siro faworyt przegrał z Udinese 1:0. To jego trzecia porażka w sezonie, co oznacza że przewaga liderującego Interu Mediolan wzrosła do sześciu punktów.