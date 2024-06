Adam Buksa polskim Giroud na Euro 2024? "Postrzeganie mnie było dość jednowymiarowe"

Adam Buksa o swojej roli w reprezentacji Polski

Buksę pytano na konferencji o to jak się czuje jako zadaniowiec w ataku, porównywany profilem do Oliviera Giroud, Francuza o zbliżonych warunkach fizycznych, też grającego lewą nogą. - Postrzeganie mnie w reprezentacji przez wielu ekspertów było dość jednowymiarowe. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Mam szerszy wachlarz możliwości niż gra głową i rozpychanie się z obrońcami. Dążę do tego, by pokazywać się jak najczęściej, w bardzo urozmaicony sposób. Chcę pokazać, że moja rola może być dużo ważniejsza.

Buksa nie chciał mówić o swoim transferze (odszedł z Antalyasporu po sezonie), za to chętnie mówił o celu Polski na Euro. - Na turniej jedziemy, by zagrać dobre mecze, zdobyć w grupie jak najwięcej punktów. Ja uważam, że celem powinien być puchar i nie ma tu grama ironii. Turnieje rządzą się swoimi prawami. Wierzę, że stać nas na bardzo wiele, na wygrywanie z teoretycznie lepszymi od nas - stwierdził.