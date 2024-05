Adrian Dalmau, napastnik Korony Kielce o dwóch najbliższych meczach: Gramy o przyszłość klubu

Trudna sytuacja Korony Kielce w tabeli przed dwiema ostatnimi kolejkami PKO Ekstraklasy

Sytuacja kieleckiej drużyny na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek jest nie do pozazdroszczenia. Korona do bezpiecznej lokaty - zajmowanej przez Puszczę Niepołomice - traci cztery punkty i fani zespołu muszą być przygotowani na to, że w przyszłym sezonie będą oglądali swoich ulubieńców na boiskach 1. ligi. Rok temu podopieczni trenera Kamila Kuzery zapewnili sobie utrzymanie w ostatniej kolejce. Teraz do realizacji tego celu mogą nie wystarczyć nawet dwa zwycięstwa w meczach z Ruchem u siebie i z Lechem w Poznaniu.