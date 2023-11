Adrian Dieguez, zawodnik Jagiellonii Białystok, nie zagra z Piastem Gliwice, gdyż "złamał system wartości"

Jagiellonia nie wystawiła ważnego zawodnika. Złamał regulamin?

Jagiellonia w Białymstoku zbudowała prawdziwą twierdzę. "Jaga" na swoim stadionie jeszcze nie przegrała żadnego meczu. Co więcej, wszystkie siedem spotkań w roli gospodarza udało się wygrać! Podopieczni trenera Siemieńca chcą podtrzymać dobrą passę i wygrać z Piastem Gliwice w ramach 16. kolejki.

Kibice Jagiellonii byli bardzo zdziwieni, kiedy kilkadziesiąt minut przed meczem na grafice ze składem nie zobaczyli Adriana Diegueza, który w obecnym sezonie zagrał we wszystkich 15 meczach. Co się stało? Przecież Hiszpan nie jest kontuzjowany. Jak się okazało, obrońca miał złamać system wartości, który panuje w klubie. Adrian Siemieniec przed kamerami Canal+ opowiedział o swoim zawodniku, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Podkreślił, że podczas przygotowań do spotkania z Piastem stoper złamał zasady, ale teraz już pracuje nad powrotem do kadry.