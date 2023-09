Adrian Siemieniec po meczu z Radomiakiem: Bardzo ważne jest, żeby dać sobie radę mentalnie w takim spotkaniu

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: Mecz nie ułożył się po naszej myśli, bo szybko przegrywaliśmy 0:2, ale bardzo ważne jest, żeby dać sobie radę mentalnie w takim spotkaniu. Mieliśmy moment dekoncentracji po stracie dwóch goli i bramka na 0:3 pewnie by ten mecz zamknęła. Radomiak miał taką sytuację po kontrataku, ale nie strzelił, za to my zdobyliśmy bramkę kontaktową, poszliśmy za ciosem. Byliśmy konsekwentni, zmieniliśmy trochę ustawienie w ataku i potem miały miejsce dwa kluczowe momenty, czyli tuż przed przerwą i tuż po niej.

- Cieszę się, że tu byliśmy wierni temu, w jaki sposób chcemy grać: wyjść intensywnie, poszukać kolejnej bramki i iść za ciosem. W drugiej połowie spadła nam intensywność gry, ale też po to jest drużyna, po to zmiany, żeby dać nowy impuls, więc to zwycięstwo jest zasługą wszystkich. Dziękuję całemu zespołowi.