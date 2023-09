Adrian Siemieniec rozdał medale. Szkoleniowiec Jagiellonii Białystok został Trenerem Miesiąca, ale uważa, że to wspólny sukces

- Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy ustabilizowali swoją pozycję w Ekstraklasie. Żeby nie powtórzyła się sytuacja, w której do końca musimy bić się o utrzymanie. Wszystko, co osiągniemy ponad to, będzie na plus. W perspektywie kilku kolejnych sezonów, chciałbym, żebyśmy ustabilizowali swoją pozycję po to, żebyśmy mogli działać bardziej strategicznie i planować dalszy rozwój drużyny, odpowiednio ją wzmacniać, wprowadzać młodych piłkarzy, itp. Do tego wszystkiego potrzebujemy stabilizacji w tabeli, bo bardzo ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której dwa miesiące temu walczymy o uniknięcie spadku, a teraz mamy bić się o mistrza - powiedział niedawno Siemieniec w rozmowie z portalem PolskieRadio24.