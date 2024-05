Adrian Siemieniec uznany Trenerem Sezonu na Gali Ekstraklasy. Mówił o stresie i wyrzeczeniach rodziny

Gala Ekstraklasy: Adrian Siemieniec Trenerem Sezonu

Siemieniec długo dziękował ze sceny. - Chcę zacząć od podziękowań dla mojej wspaniałej rodziny. Dla małżonki i dzieci. To ile poświęcają dla mnie na co dzień... W sporcie są różne chwile. Dzisiaj jest pięknie, ale nie zawsze tak było. A oni są ze mną niezależnie od tego czy wygrywam, czy przegrywam - poświęcają dla mnie życie, bym mógł realizować swoje marzenia - tłumaczył.

- Pragnę podziękować jeszcze i to wcale nie w mniejszym stopniu drużynie, sztabowi. Gdyby nie oni to nie stałby dzisiaj tutaj. To ich nagroda. Dokonali czegoś niesamowitego. Gdy dostałem nagrodę dla Trenera Miesiąca to kupiłem drużynie taki skromny puchar. Nie będę mówił, ile kosztował, bo nie ma się czym chwalić. Teraz mam wrażenie, że taki puchar nie wystarczy. Muszę się mocniej postarać.

Siemieniec pogratulował nominowanym w jego kategorii, a także Śląskowi za zdobycie wicemistrzostwa, a Legii za brązowy medal.

Nagrodzeni na Gali Ekstraklasy za sezon 2023/2024: