Afery alkoholowej w reprezentacji Polski U-17 ciąg dalszy. Rodzice jednego z zawodników chcą wyciągnąć konsekwencje wobec PZPN-u

Afera alkoholowa w kadrze U-17. Rodzice piłkarza nie odpuszczają

Tuż przed listopadowymi meczami mistrzostw świata U-17 media obiegła lakoniczna informacja opublikowana przez PZPN na portalu X - czterech młodych zawodników z juniorskiej kadry zostało odesłanych do domu. Dziennikarze bardzo szybko okryli, co było przyczyną takiego działania. Chodzi o alkohol - czterech zawodników miało zostać przyłapanych przez trenera pod wpływem. Chodzi o Filipa Rózgę (Cracovia), Jana Łabędzkiego (ŁKS Łódź), Oskara Tomczyka i Filipa Wolskiego (Lech Poznań).

Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" poinformował, że to nie koniec afery alkoholowej. Wszystko wskazuje na to, że rodzice jednego z młodych zawodników będą korzystali z pomocy prawnika. Nie podoba im się, w jaki sposób ich syn został potraktowany przez PZPN. Nie chodzi jednak o samą decyzję, ale szczegóły dotyczące organizacji powrotu do Polski.