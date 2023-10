Afonso Sousa upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. Chwile grozy podczas meczu Lech Poznań - ŁKS Łódź

Co się stało Afonso Sousie?

Błyskawicznie do Sousy dobiegli członkowie sztabu medycznego. Piłkarza otoczył wianuszek jego kolegów. Na szczęście, co potwierdziła telewizyjna kamera, leżący zawodnik był już wówczas przytomny, zanim zapadła decyzja o zniesieniu go na noszach i wprowadzeniu na murawę Filipa Szymczaka.

Sousa rozgrywa dla Lecha drugi sezon. Ma 23 lata i za sobą grę dla młodzieżowej reprezentacji Portugalii. W tym sezonie dla klubu rozegrał 14 meczów z czego 10 od początku.

O sytuacji zdrowotnej opowiedział na pomeczowej konferencji trener John van den Brom. - Wszystko na szczęście wygląda dobrze. Początkowo nie widziałem, co się stało. Później usłyszałem, że upadł. Został zniesiony do szatni - rozmawialiśmy. Jest pod opieką naszych lekarzy. Pojedzie na rutynowe badania do szpitala. Musimy obserwować, co się będzie działo - podkreślił Holender.

Głos w sprawie Sousy zabrał także na portalu X (dawniej Twitter) rzecznik Lecha: - Afonso był po meczu przytomny, wszystko wskazywało, że jest OK, ale lekarze uznali, że pojedzie do szpitala, żeby sprawdzić - standardowa procedura. I do karetki pojechał na noszach. Tak jak mówi trener, wiele wskazuje, że jest OK - napisał Maciej Henszel.