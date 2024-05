Alan Czerwiński nagle zaczął biec z piłką w stronę swojej bramki. Akcja z meczu Ruch - Lech hitem internetu

Ruch - Lech: Akcja meczu Alana Czerwińskiego

Zaraz potem nieatakowany przez nikogo Czerwiński... pobiegł z piłką na sprincie w kierunku własnej bramki. Miał szczęście, że Kozak nieprzepisowo powalił go na murawę, a sędzia odgwizdał faul, bo akcja mogła skończyć się dla Lecha fatalnie. Skąd wziął się ten szalony pomysł? Najprościej byłoby powiedzieć, że Czerwiński po prostu pomylił kierunki.

Do absurdalnej sceny doszło na początku drugiej połowy przy wyniku 1:1. A było tak: w 49 minucie Bartosz Salamon powstrzymał Miłosza Kozaka przy linii bocznej. Bezpańską piłkę przechwycił odpowiadający za ten sektor Alan Czerwiński. Asekurujący lechita najpierw balansem ciała oszukał pomocnika Niebieskich, który jeszcze próbował się odwinąć. - Doświadczenie wzięło górę. Bardzo ładnie - komentował Robert Skrzyński w Canal+ Sport.

- Co teraz wymyślił Alan... Niepotrzebnie wycofywał się, miał otwierać akcję. Ten faul też taki szczęśliwy dla niego. Co siedzi w głowach piłkarzy Lecha - dziwił się podczas transmisji w Canal+ Marcin Baszczyński.

Nagranie w ciągu dwóch godzin na samej platformie X (dawniej Twitter) wyświetlono ponad 200 tys. razy.

- On ma za to płacone. W sensie, przez Lecha, a nie przez rywali - skomentował zgryźliwie Krzysztof Stanowski z Kanału Zero.

- A w statystykach - dwie próby dryblingu, dwie udane, sfaulowany, przebiegł 25 metrów z piłką - dodał Marcin Kosman.