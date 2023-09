Alarm przeciwlotniczy w trakcie pomeczowego wywiadu w meczu Otelul - Dinamo Bukareszt w lidze rumuńskiej WIDEO

Rumunia. Alarm przeciwlotniczy w trakcie pomeczowego wywiadu

„Odłamki mogą spaść z nieba. Znajdź bezpieczne miejsce” – brzmiała wiadomość tekstowa od operatorów telefonii komórkowej w tym kraju. Trener Munteanu nie zrażony komunikatem dokończył swoją wypowiedź.

Ministerstwo obrony Rumunii w ten sposób informuje o potencjalnym naruszeniu rumuńskiej przestrzeni powietrznej w wyniku rosyjskiego ostrzału ukraińskich portów.

Gałacz to jedno z największych miast wschodniej Rumunii, liczące ok. 220 tys. mieszkańców i znajdujące się zaledwie ok. 20 km od ukraińskiego portu na Dunaju Reni, który wobec blokad Morza Czarnego Ukraińcy wykorzystują do eksportu płodów rolnych.(PAP, oprac. Tomasz Górski)