Aleksandar Vuković po meczu Lech - Legia: Drużyna zasłużyła na duże brawa

- Za nami mecz, jako można było się spodziewać. Musieliśmy mocno się napracować i dużo walczyć. Wiedzieliśmy, że Lech może mieć trochę więcej sytuacji z gry. Na to byliśmy gotowi - przyznał na konferencji prasowej trener Legii.

- Liczyliśmy na to, że gospodarze będą coraz bardziej nerwowi. Nie udało się wygrać, ale nie możemy narzekać. Remis jest dla nas cennym, wywalczonym wynikiem. Patrząc na sytuację, która miała miejsce niedawno – w tym momencie to zupełnie inny zespół. Drużyna zasłużyła na duże brawa za to, co zrobił na boisku i jak się zaangażował. Piłkarze walczą o to, co jest teraz przed nami. Pokazali, że zależy im na tym co tu i teraz - podkreślił Vuković.

- Dla nas to cenny remis. Z moich ust nie padło jeszcze stwierdzenie, że walczymy o czwarte miejsce. Pycha kroczy przed upadkiem. Mamy świadomość tego, co wydarzyło się wcześniej. Mamy tyle samo punktów straty do czwartego miejsca ile przewagi nad strefą spadkową. Musimy być pokorni. Jeżeli wygramy dwa kolejne mecze, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że walczymy o czwarte miejsce - ocenił.