Aleksandar Vuković pod Derbach Śląska: Mecz bardzo trudny, bardzo waleczny, że tak powiem. Brakowało może więcej „piłkarskości”

Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice: - Mecz bardzo trudny, bardzo waleczny, że tak powiem. Brakowało może więcej „piłkarskości” w tym wszystkim. Myślę, że pierwsza polowa [była] dla Górnika, druga polowa bardziej wyrównana z lekkim też wskazaniem na nas. Szczególnie po czerwonej kartce, ale generalnie bierzemy punkt, Szanujemy, ponieważ punkt na wyjeździe i tym bardziej na trudnym terenie, na terenie każdy, w sumie jest trudny, ale tutaj szczególnie. Widać było, że Górnik jest bardzo zdeterminowany po dwóch porażkach i że koniecznie chce dzisiaj wygrać. To się nie udało, a my punkt szanujemy i potrzebujemy trzy punkty u siebie, żeby być kompletnie zadowoleni, ale na to przyjdzie czas.