Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice przed meczem z Wartą Poznań: Wierzę, że najlepsze przed nami

Piast we wtorek zagra na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza w 1/16 finału Pucharu Polski, a w kolejny piątek podejmie w ligowym starciu kielecką Koronę.

– dodał.

Podkreślił, że ma w głowie napięty terminarz w najbliższych dniach.

- Trzy mecze w tak krótkim czasie to nasz delikatny pech. Nie mamy prawa kalkulować przed sobotnim spotkaniem. Zagramy wszystkimi dostępnymi siłami, a potem zwrócimy uwagę na to, jak je rozłożyć. My zawsze gramy o wygraną, nawet sparingi rzadko przegrywamy