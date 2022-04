Aleksandar Vuković: Zrobiliśmy wystarczająco, żeby nie przegrać. Dużym pozytywem jest powrót Bartka Kapustki

- Trudno zaakceptować porażkę. Długo ona się nam nie przytrafiła w lidze. Zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby nie przegrać dzisiejszego meczu. Jeden błąd zadecydował. Piast bronił się skutecznie. Mieliśmy swoje sytuacje. Trafiliśmy w poprzeczkę, więc możemy mówić o lekkim braku szczęścia. Momentami brakowało nam jednak lepszych decyzji, lepszych dośrodkowań i lepszego rozegrania pod bramką rywali. Patrzymy już tylko przed siebie. Zostało nam pięć spotkań. Musimy wrócić do naszej serii. Dużym pozytywem był powrót Bartka Kapustki. Ten piłkarz pokazał się dziś z dobrej strony. Cieszy również powrót Yuriego Ribeiro. Tych pozytywów będę się trzymał - zaznaczył.

- Nie śledzę tego, co dzieje się w internecie. Bardziej to ja dostaje informację. Wydawało mi się, że informuje tylko o faktach. Jestem trenerem Legii tylko do końca tego sezonu i myślałem, że na ten temat nie ma już żadnych rozważań. Drużyna już o tym wie. Zrobimy wszystko, żeby zakończyć sezon w jak najlepszy sposób. Od początku zakładałem, że będę tutaj tylko do końca sezonu. Ja chciałem wyprowadzić drużynę z tego dużego kryzysu i to się udało, mimo dzisiejszej porażki - dodał.