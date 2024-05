Aleksander Bobek trafi z ŁKS Łódź prosto do klubu Serie A? Gianluca Di Marzio podał nazwy zainteresowanych: Cagliari, Monza, Torino Jacek Czaplewski

Aleksander Bobek podczas meczu Lech - ŁKS Adam Jastrzebowski

Zanosi się na niespodziewany transfer ze spadkowicza PKO Ekstraklasy prosto do włoskiej Serie A. To młody bramkarz Aleksander Bobek z ŁKS Łódź miałby trafić do jednego z trzech zainteresowanych nim klubów, których nazwy ujawnił czołowy dziennikarz Gianluca Di Marzio.