Aleksander Buksa wraca do Polski. Media: Ma zagrać dla Górnika Zabrze. Chodzi o transfer definitywny

Górnik Zabrze chce nowego napastnika

Górnik Zabrze zakończył poprzedni sezon na 6. miejscu w tabeli Ekstraklasy. W 34 meczach odnieśli 15 zwycięstw, 8 remisów i 11 porażek, zdobywając 45 bramek i tracąc 41. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli całkiem udaną kampanię, plasując się w górnej części tabeli. Przez większość sezonu dało się odczuć, że w drużynie brakuje klasycznego napastnika na wysokim poziomie.

Włodarze klubu bardzo szybko chcą to zmienić. Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" informuje, że na radarze Górnika Zabrze znalazł się Aleksander Buksa, czyli brat Adama Buksy - reprezentanta Polski. Młodszy napastnik kilka lat temu był uważany za wielki talent. W 2021 roku wyjechał do Genoi, gdzie nie mógł się odnaleźć. Udał się na trzy wypożyczenia, ale tam także nie błyszczał formą. Powrót do Polski może być dla niego kolejną szansą na udowodnienie swojej wartości.