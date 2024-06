Anglia znowu rozczarowała. Ozdobą spotkania przepiękne trafienie z dystansu. "Synowie Albionu" to liderzy grupy C

Dania - Anglia 1:1 (1:1)

Anglicy weszli w mecz całkiem nieźle, gdyż objęli prowadzenie w 18. minucie. Kyle Walker poszedł prawą stroną i wykorzystał błąd lewego obrońcy, który się zagapił. Zawodnik Manchesteru City dograł w pole karne, ale zrobił to niecelnie. Na szczęście "Synów Albionu" futbolówka po małym zamieszaniu spadła pod nogi Harry'ego Kane'a , który wpakował ją do siatki.

Po bramce na 1:0 Anglicy się cofnęli, dlatego Duńczycy zaczęli dochodzić do głosu. Swoją okazję wykorzystali w 34. minucie. Harry Kane popełnił błąd na własnej połowie i niedokładnie przerzucił piłkę. Rywal ją przejął i postanowił szybko sfinalizować akcję. Morten Hjulmand uderzył z dystansu w taki sposób, że piłka odbiła się jeszcze od słupka. 1:1!

W drugiej połowie Anglicy nadal nie mogli się obudzić. Piłkarze, którzy na co dzień grają w najlepszych klubach na świecie popełniali bardzo proste błędy. "Synowie Albionu" mieli pojedyncze okazje, ale nie zrobiły one wrażenia na doświadczonym Schmeichelu. Podział punktów oznacza, że Anglia nadal jest liderem grupy C z dorobkiem czterech punktów. Dania z pewnością liczyła na lepszy start, gdyż po dwóch meczach ma tylko dwa punkty.