Arena meczu Polska – Austria: Olympiastadion w Berlinie – pomiędzy blaskiem a mrokiem

Propagandowe oczko w głowie Adolfa Hitlera

„Berlin, Berlin, jedziemy do Berlina!” – śpiewają co roku niemieccy kibice udający się do Berlina na finał Pucharu DFB. Na tym stadionie rozegrano także finał mistrzostw świata 2006 oraz finał Ligi Mistrzów 2015.

Olympiastadion został zbudowany na XI Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936, które służyły Hitlerowi jako doskonała scena propagandowa. Niemiecka reżyserka Leni Riefenstahl stworzyła zdjęcia, które zachwyciły Niemcy, a nawet skłoniły wielu międzynarodowych korespondentów do napisania pozytywnych raportów na temat reżimu nazistowskiego.