Argentyna zwycięstwem nad Kanadą rozpoczęła obronę tytułu na Copa America. Messi bez gola, ale z asystą. Skrót meczu

Mecz Argentyna - Kanada 2:0: Skrót, wszystkie gole

"Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. W pierwszej połowie nie potrafiliśmy sforsować obrony rywali, trudno zdobywaliśmy teren, ale byliśmy cierpliwi, utrzymywaliśmy się przy piłce i ostatecznie osiągnęliśmy cel" - ocenił Messi.

Messi bije kolejne rekordy

Copa America w USA – test przed Mistrzostwami Świata

Organizacja Copa America w Stanach Zjednoczonych to nie tylko szansa dla drużyn z Ameryki Północnej i Środkowej na udział w prestiżowym turnieju, ale także test przed Mistrzostwami Świata 2026, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Jednakże, piłkarze obu ekip wyrazili swoje niezadowolenie z jakości murawy na stadionie w Atlancie.

"Boisko było katastrofalne" – skomentował stan murawy bramkarz Argentyny Emiliano Martinez. Trener Lionel Scaloni również dodał swoje spostrzeżenia: "Na szczęście wygraliśmy, bo w innym wypadku mielibyśmy tanią wymówkę w postaci stanu nawierzchni. Ale mówiąc poważnie, boisko rzeczywiście nie było dobre".

Argentyna, z triumfem na koncie, przygotowuje się do kolejnych meczów w grupie A, gdzie jej przeciwnikami będą Peru i Chile. W turnieju, z czterech czterozespołowych grup, do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny. Oczekiwania wobec Argentyny są wysokie, nie tylko ze względu na obronę tytułu, ale także dążenie do rekordowego 16. triumfu na Copa America.