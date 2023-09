Argentyńczyk Guillermo Barros Schelotto zwolniony z funkcji trenera Paragwaju

Reprezentacja Paragwaju zmieniła selekcjonera

Schelotto został tym samym pierwszym trenerem, którego zwolniono w trakcie eliminacji w strefie Ameryki Płd. 50-latek prowadził drużynę Paragwaju przez 17 meczów, w których zanotował cztery zwycięstwa, cztery remisy i aż dziewięć porażek. Paragwaj nie zakwalifikował się do mistrzostw świata od 2010 roku, kiedy to na mundialu w RPA dotarł do ćwierćfinału, co pozostaje jego najlepszym wynikiem w historii.

W Ameryce Południowej tradycyjnie eliminacje toczą się system ligowym - 10 zespołów gra "każdy z każdym" mecz i rewanż. W związku ze zwiększeniem liczby uczestników MŚ do 48 już od najbliższego turnieju ze strefy CONMEBOL awans wywalczy sześć drużyn, a siódma zagra w międzykontynentalnym barażu. (PAP/oprac. własne)