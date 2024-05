Arka Gdynia zagra o awans do PKO Ekstraklasy. W półfinale baraży nie dała szans Odrze Opole

Arka Gdynia przeżyła chwile grozy w półfinale baraży

Arkowcy byli o krok od bezpośredniego awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale w ostatniej kolejce Fortuna 1. Ligi przegrali u siebie z GKS-em Katowice. GieKSa rzutem na taśmę wskoczyła na 2. miejsce w tabeli a Arce pozostała gra w barażach.

Arka Gdynia zagra w decydującym meczu o awans do PKO Ekstraklasy

Jednak ekipa z Trójmiasta rzuciła się do odrabiania strat i najpierw Michał Borecki doprowadził do wyrównania, a tuż przed przerwą Karol Czubak wykorzystał świetne dośrodkowanie do skrzydła i dał prowadzenie swojej drużynie.