Arkadiusz Milik kontuzjowany w meczu ze Szkocją. Znamy diagnozę!

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie stało się Milikowi. Piłkarz przez 25 minut meczu całkiem sprawnie radził sobie z obrońcami Szkocji. Dwukrotnie oddał strzał na bramkę, ale zostały one zablokowane. W trakcie transmisji pojawił się obrazek chcącego wejść na boisko Krzysztofa Piątka. Okazało się, że Arkadiusz Milik nie jest w stanie kontynuować gry.

Zmiana w 27. minucie była następstwem kontuzji. Bardzo możliwe, że to uraz mięśnia dwugłowego uda. Nie chcąc ryzykować pogłębienia urazu, napastnik reprezentacji zszedł. Miejmy nadzieję, że do wtorku Milikowi uda się wrócić do zdrowia.

Sytuację wyjaśnił na konferencji Czesław Michniewicz.