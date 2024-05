Arkadiusz Milik zaczął wakacje przed Euro 2024. Najpierw Grand Prix F1, a później wyjazd do Dubaju

Arkadiusz Milik korzysta z krótkich wakacji

Arkadiusz Milik ma za sobą średni sezon. Polski napastnik w minionej kampanii strzelił tylko osiem goli w 36 meczach. Niedawno włoskie "Calciomercato" informowało, że napastnik został wyceniony przez swój klub, co oznacza, że Juventus chce się go pozbyć. "Stara Dama" zdecyduje się sprzedać swojego zawodnika za 4,2 mln euro. La Gazzetta dello Sport informuje, że Arkadiusz Milik może zostać wypożyczony do Bologny, jednego z największych zaskoczeń obecnego sezonu Serie A. Napastnika miał zaoferować sam dyrektor sportowy "Starej Damy".

W ostatnich tygodniach Arkadiusz Milik grał nieco lepiej, co nie umknęło uwadze selekcjonera Michała Probierza. Napastnik Juventusu otrzymał powołanie do szerokiej kadry, ale możemy spodziewać się, że znajdzie się także w 26-osobowej grupie, która pojedzie na Euro 2024 do Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że Milik nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kadrze narodowej.