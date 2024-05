Polak z koroną króla strzelców i pucharem. Czy Probierz powoła go na Euro 2024?

Arkadiusz Milik najskuteczniejszym strzelcem Pucharu Włoch. Pojedzie na Euro 2024?

Napastnik został skreślony przez selekcjonera Michała Probierza i nie został powołany nawet na marcowe baraże o Euro 2024. Polska mierzyła się z Estonią oraz Walią. Milik tym samym, który na co dzień występuje we włoskim Juventusie nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. W jego miejsce były trener Cracovii czy Jagiellonii zdecydował się powołać Karola Świderskiego czy Adama Buksę . Ten pierwszy obecnie występuje również na Półwyspie Apenińskim, a drugi zbiera świetne recenzje w tureckim Antalyasporze. Kogo zdecyduje się powołać Probierz na Euro 2024?

"Wspaniały wieczór, słodka gra" - słowa po wyczynie Arka Milika

W środę jednak - Milik poza Pucharem Włoch zdobył ze swoim Juventusem coś równie cennego. Koronę króla strzelców krajowych rozgrywek na Półwyspie Apenińskim. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale przeciwko Frosinone ustrzelił hattricka, a jego trafienie przeciwko Lazio w półfinale przesądziło o wielkim finale. Tym samym dał sygnał selekcjonerowi, że to jeszcze nie czas, by go skreślać. Łącznie w tegorocznej edycji Milik upolował cztery trafienia. To wystarczyło!