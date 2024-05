Arne Slot nowym trenerem Liverpoolu po zakończeniu sezonu. Następca Juergena Kloppa potwierdził spekulacje

Liverpool: potwierdzenie Slota

Slot podkreślił również emocjonalny aspekt swojego odejścia z Feyenoordu. Jego słowa świadczą o silnych relacjach, jakie zdołał zbudować w holenderskim klubie. Mimo to, decyzja o przejściu do Liverpoolu była dla niego krokiem naprzód w karierze.

- To dlatego trochę się spóźniłem na konferencję. Chciałem z niektórymi osobami pożegnać się osobiście. To miłe, kiedy słyszysz, że szkoda, że odchodzisz.

Arne Slot, który dotychczas prowadził Feyenoord Rotterdam, oficjalnie potwierdził swoje przejście do Liverpoolu. Ta informacja zakończyła spekulacje na temat przyszłości trenerskiej w angielskim klubie. Slot, mający 45 lat, jest uznawany za jednego z bardziej obiecujących trenerów w europejskiej piłce nożnej. Jego zdolności trenerskie zostały docenione przez zarząd Liverpoolu, który zdecydował się na powierzenie mu roli następcy Juergena Kloppa.

Osiągnięcia Slota w Feyenoordzie

Arne Slot objął Feyenoord w 2021 roku, szybko udowadniając swoje umiejętności trenerskie. W poprzednim sezonie doprowadził klub do zdobycia tytułu mistrza Holandii, co było dużym sukcesem zarówno dla niego, jak i dla drużyny. W obecnym sezonie Feyenoord, pod jego wodzą, zapewnił sobie drugie miejsce w lidze, co jest kolejnym potwierdzeniem wysokiego poziomu pracy Slota.