Artur Boruc z kibicami w sektorze gości na meczu Lech Poznań - Legia Warszawa. Tylko to mu zostało?

- Kochać to nie znaczy zawsze to samo - pisze Boruc pod swoim zdjęciem z meczu Lech - Legia. Mecz obejrzał wśród znajomych, ale nie z piłkarskiej szatni, tylko z kibicowskiej Żylety.

Zamiast Boruca między słupkami stanął Richard Strebinger. Wobec kontuzji Cezarego Miszty na ławce rezerwowym był nastoletni Maciej Kikolski. Bogiem a prawdą weteran przegrywa więc rywalizację nawet z 18-latkiem...

- Ja Artura Boruca jako legendę klubu nie będę sadzać na ławce. To nie jest dobre dla niego, to nie da nic wyjątkowemu klubowi - mówi Vuković i daje do zrozumienia, że odsunął bramkarza od składu, ponieważ swoim zachowaniem osłabił drużynę w meczu z Wartą, kiedy Legia była zagrożona spadkiem.

Wygląda na to, że Boruc dostanie już tylko mecz na pożegnanie z kibicami. Po sezonie jego umowa dobiega bowiem końca i na pewno nie zostanie przedłużona.