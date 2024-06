Artur Jędrzejczyk zostaje w Legii Warszawa. "To klub mojego życia i mój dom"

"Legia Warszawa to klub mojego życia, to mój dom - tutaj dorastałem jako człowiek i jako piłkarz, tutaj przeżyłem najpiękniejsze momenty w swojej karierze. Dziękuję za zaufanie prezesowi, dyrektorowi sportowemu, trenerowi oraz kolegom z drużyny, z którymi relacje są dla mnie bardzo ważne. Cieszę się z każdego roku, który spędzam z Legią, dla mnie cały czas to coś wyjątkowego" - mówi Artur Jędrzejczyk, wyrażając swoje emocje związane z przedłużeniem kontraktu.