Artur Siemaszko: Przed meczem z Wisłą też wszyscy postawili na nas krzyżyk. Fajnie jest udowadniać ludziom, że nie mieli racji

Artur Siemaszko: Ludzie nas skreślają? Nie rusza nas to

No właśnie… Graliśmy ładnie, ale za ładne granie nikt punktów nie daje. Liczą się przede wszystkim one. Jest zalążek dobrego grania, jest na czym budować, ale zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze są punkty. Czasami lepiej słabszy mecz okrasić jakimś dorobkiem punktowym, niż po ładnym graniu wrócić do domu z niczym.

Zaskoczyła was czymś Ekstraklasa? Mecz na Widzewie wydaje się trudnym początkiem.

Mecze przed taką publicznością, jak na Widzewie nas napędzają. Mieliśmy już okazje grać np. na Wiśle Kraków w półfinale baraży (Puszcza wygrała 4:1 – red.). Było dużo kibiców. Nas coś takiego pozytywnie nakręca. Czuć było, że po udanych akcjach Widzewa, kibice ich napędzają, ale my byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. Mieliśmy analizy w tygodniu. Nic nas nie zaskoczyło, spodziewaliśmy się, że będą takie fazy meczu, gdzie będziemy musieli niżej zejść do obrony, ale wiedzieliśmy, że przyjdą i nasze momenty. W pierwszej połowie na przykład wyglądało to nieźle, uważam, że to my byliśmy lepszym zespołem w pierwszej odsłonie meczu.

Wielu kibiców i obserwatorów wskazuje Puszczę jako murowanego kandydata do spadku. Zastanawiam się, jak się z tym czujecie.