Piotr Janas: Jakie wrażenie zrobili na Panu Austriacy w meczu z Francją?

Artur Wichniarek: Być może to niepopularna opinia, ale moim zdaniem trener naszych najbliższych rywali Ralf Rangnick nie zobaczył tak grającej drużyny, jakby sobie tego życzył. Austriacy próbowali zakładać tzw. gegen press, czyli agresywny pressing po stracie piłki, ale robili to w sposób nieumiejętny. Jedni robili to lepiej, jak np. Konrad Laimer, ale inni gorzej, patrz: Michael Gregoritsch. Wprawdzie Francuzi wygrali tylko 1:0 i to po bramce samobójczej, ale gdyby w sytuacjach, które sobie stworzyli, zachowywali się bardziej zespołowo, to ten wynik mógłby być nawet 3:0, 4:0, no może 4:1. Po prostu zbyt wielu graczy Didiera Deschampsa pragnęło zostać bohaterami.

Czyli nie podziela Pan zachwytów nad występem Austrii?

Nie podzielam. Bardziej przychylam się do tego, co powiedział na konferencji prasowej Bartosz Bereszyński, czyli że Francuzi szykują formę dopiero na ćwierćfinał, półfinał, a może nawet finał. Myślę, że fazę grupową będą chcieli przejść możliwie niskim nakładem sił i będą na bieżąco korygować swoje błędy. Jednym z nich jest - oczywiście moim skromnym zdaniem - stawianie na Dayota Upamecano. Zobaczyliśmy w poniedziałek, dlaczego ten facet grzeje ławkę w Bayernie Monachium. Przy odrobinie szczęścia Austriacy mogli wykorzystać jego błędy i strzelić gola. Wydaje mi się, że nie tyle Austria zagrała tak dobrze, co po prostu Francja pozwoliła jej grać. Mecz z Polską będzie wyglądał zgoła inaczej.