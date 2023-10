AZ Alkmaar - Legia Warszawa ONLINE. "Wojskowi" dostarczą kolejnych emocji? Gdzie oglądać? TRANSMISJA NA ŻYWO [05.10.2023]

"Wojskowi" mają prawo czuć się pewnie przez zbliżającym się czwartkowym bojem na holenderskiej ziemi przeciwko AZ Alkmaar.

Podopieczni Kosty Runjaicia równo dwa tygodnie temu sprawili nie lada sensację wygrywając z angielską Aston Villą po szalonym meczu przy Łazienkowskiej 3:2. Dwie bramki zdobył wtedy niezawodny snajper warszawskiego zespołu, Albańczyk Ernest Muci, a jedną dołożył Paweł Wszołek.

W tym czasie Holendrzy rywalizowali z bośniackim Zrinjski Mostar, którzy również po szalonym meczu ulegli jednak niżej notowanej drużynie, w której brylował m.in. były gracz Pogoni Szczecin Zvonimir Kozulj. Bośniak popisał się dubletem w tym meczu i przybliżył Zrinsjki do sensacyjnego wyniku 4:3.

- Nikt nie spodziewał się, że pokonamy Aston Villę, widzieliśmy też co wydarzyło się w meczu AZ ze Zrinjskim Mostarem. Taka jest piłka. Mamy plan na jutrzejszy mecz, chcemy zmierzyć się z mocnym zespołem i zrobić wszystko co w naszej mocy, by pokazać się z jak najlepszej strony. Zagramy z pasją i determinacją zwycięstwa. Na papierze AZ jest mocniejsze od nas, ale tylko na papierze