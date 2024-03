Baraże o Euro 2024. Robert Page, trener Walii przed meczem z Polską: Ja się denerwuję, ale piłkarze są zrelaksowani

Jeśli Walia pokona Polskę i awansuje do Euro 2024, będzie to pierwszy od lat taki sukces bez piłkarza-talizmana Garetha Bale'a w składzie.

- Na pewno bez niego nie zagralibyśmy w mistrzostwach świata w Katarze, na co czekaliśmy 64 lata, ale on bez swoich kolegów z zespołu też nie wystąpiłby w imprezie tej rangi. To dobrze obrazuje, jaką pracę wykonaliśmy i jak daleko zaszliśmy, że Garetha nie ma z nami, a my jesteśmy o jeden mecz od awansu do kolejnej wielkiej imprezy