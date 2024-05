Barcelona z przekonującym zwycięstwem. Lewandowski zdobył pięknego gola

Barcelona - Rayo Vallecano 3:0

Początek meczu z Rayo Vallecano dla podopiecznych Xaviego Hernandeza był piorunujący. A przede wszystkim szybką bramkę zdobył Robert Lewandowski. Napastnik z Polski popisał się efektownym, a zarazem instynktownym uderzenim z woleja po wrzutce Lamine Yamala. Skrzydłowy zabawił się z obrońcami na prawej stronie.

Młodziutki Hiszpan zszedł do prawej nogi i posłał piłkę niemalże na milimetry do kapitana reprezentacji Polski. Ustępującemu królowi strzelców z zeszłego sezonu nie zostało już nic innego jak po prostu uderzyć mocno, a zarazem precyzyjnie prosto do siatki golkipera rywali. Barcelona tym samym od 3. minuty prowadziła z Rayo Vallecano i wskoczyła na drugie miejsce w ligowej tabeli.

Robert Lewandowski z pięknym trafieniem

- Perfekcja, perfekcja w przyjęciu i wykończeniu. Trzecia minuta meczu i Polak otwiera wynik rywalizacji. Nieco ponad 120 sekund potrzebował Robert Lewandowski żeby otworzyć nam wynik tego spotkania - emocjonowali się komentatorzy Eleven Sports na początku niedzielnego starcia.