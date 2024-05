Bartłomiej Drągowski niepewny swojej przyszłości. Polski bramkarz nie chce wracać do Włoch

Bartłomiej Drągowski chciałby zostać w Grecji

Polski bramkarz do greckiego klubu jest wypożyczony ze Spezii Calcio, która cudem uratowała być w Serie B. Jak donosi grecki BNSports, 26-latek dobrze czuje się w Panathinaikosie i z chęcią chciałby pozostać tu na następny sezon. W umowie między klubami jest nawet możliwość przez Koniczynki pierwokup Polaka, ale portal zauważył, że problematyczna dla ekipy z Aten może być kwota odstępnego.

Włoski klub za Bartłomieja Drągowskiego oczekuje 4 mln euro, co może okazać się zbyt wysoka cena na aktualne możliwości finansowe Greków. Panathinaikos jest skory do negocjacji, na korzyść polskiego bramkarza może działać fakt, że ten ma ważny kontrakt ze Spezią jeszcze tylko przez rok i to może być ostatnia szansa dla Włochów, by spieniężyć golkipera.