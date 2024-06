Bartosz Bereszyński przed meczem Polska - Austria: Nie pokazaliśmy wszystkiego. Możemy czegoś dokonać na Euro

Bartosz Bereszyński o Austrii. Wymienił jej mocne strony

Bereszyński, zmiennik Bartosza Salamona w meczu z Holandią, tryskał dobrym humorem. - Wielu kibiców w nas wierzy. Nasz odbiór meczu z Holandią też jest pozytywny. Myślę, że do Austrii podejdziemy jeszcze z większym powerem. Umiejętności są. Nie pokazaliśmy jeszcze wszystkiego. Gramy o pełną pulę! Jesteśmy w stanie zrobić coś na tym Euro - przekonywał boczny obrońca.

We wtorkowy wieczór reprezentanci Polski w większym gronie obejrzeli mecz grupowych rywali. Bereszyński podzielił się dzisiaj z dziennikarzami swoimi wrażeniami. Mówił długo i ciekawie. - Intensywny mecz. Austriacy mogą mieć podobne odczucia do naszych, czyli niedosyt. Również zaprezentowali się z niezłej strony. To bardzo ciekawy zespół. Potrafi dostosowywać się do rywali. Nie jestem pewien czy zagra tak samo z nami, jak z Francuzami. Pierwszy wniosek jaki rzucił się w oczy to intensywność gry i jakość piłkarska. Nie mają może wielkich nazwisk, ale potrafią ciekawie rozgrywać. Grają bardzo zespołowo, są wybiegani, większość z nich gra w Bundeslidze. My się przeciwstawimy. Dołożymy jakość i będzie dobrze - zaznaczył popularny Bereś.