Bartosz Salamon kaja się po meczu Lech - Legia: Przepraszam wszystkich kibiców. Jest mi wstyd

Bartosz Salamon przeprasza po meczu Lech - Legia

- Przepraszam wszystkich kibiców Lecha Poznań oraz cały klub i drużynę. Jest mi wstyd. 3 lata czekałem, aby zagrać Lech - Legia w Poznaniu. Wiem, co ten mecz znaczy dla nas poznaniaków i wiem jaki zawód i złość teraz czujecie. Nie oczekuję zrozumienia , od liderów drużyny w takich meczach wymaga się, aby stanęli na wysokości zadania, a ja niestety swoim golem samobójczym przyczyniłem się w wielkim stopniu do tej porażki - zaznaczył stoper.

Lech strzelił wszystkie gole, ale wygrała Legia. Paradoks polegał bowiem na tym, że tylko Joel Pereira trafił do właściwiej bramki. Przed przerwą fatalne w skutkach wpadki zaliczyli Miha Blazić i Bartosz Salamon.

- Czuję, że was zawiodłem, ale zawiodłem przede wszystkim samego siebie. Teraz trzeba dokończyć ten sezon, wygrywając dwa ostatnie mecze, a potem trzeba się zastanowić co dalej. Na pewno Lech nie może tak wyglądać i niestety ja też jestem za to odpowiedzialny - dodał Salamon.

Jego grze z trybun przyglądał się selekcjoner Michał Probierz, który układa kadrę na Euro 2024. Czy znajdzie się w niej miejsce dla bohatera finałowego barażu z Walią?