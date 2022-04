Bayern Monachium - Villarreal CF na żywo w TV i stream online. Gdzie oglądać w telewizji? [12.04.22]

Bayern Monachium - Villarreal NA ŻYWO w TV i ONLINE. TRANSMISJA STREAM LIVE

W zeszłą środę Żółta Łódź Podwodna pokonała u siebie Bayern 1:0 i przed rewanżowym spotkaniem to zespół z 50-tysięcznego miasta jest bliżej półfinału. Piłkarze Unaia Emery'ego na Estadio de la Ceramica powinni wygrać wyżej, ale okazali się nieskuteczni. - Popełniliśmy w tym meczu wiele błędów, a rywale tylko jeden: pozwolili nam ujść z życiem. Powinniśmy ich za to ukarać. Mogli strzelić więcej goli, ale nie zrobili tego, więc wciąż się trzymamy i pokażemy to na boisku - zaznaczył trener Bawarczyków Julian Nagelsmann.

Licznik goli Roberta Lewandowskiego w tej edycji Ligi Mistrzów zatrzymał się na dwunastu. Polak wciąż jest na czele klasyfikacji strzelców, ale goni go Karim Benzema. Napastnik Realu w wyjazdowym meczu z Chelsea popisał się hat-trickiem i na koncie ma już 11 trafień. We wtorek kibice liczą na mocną odpowiedź "Lewego".