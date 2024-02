Baza reprezentacji Polski na Euro 2024. Wybrano trzy możliwe lokalizacje: okolice Bremy, Berlin albo Dortmund

Baza reprezentacji Polski na Euro 2024

Po barażach pozostanie niewiele czasu do turnieju, który rozpocznie się 14 czerwca i potrwa do 14 lipca. Nic więc dziwnego, że niektóre federacje z krajów walczących w marcu o awans już myślą o ewentualnej bazie dla swoich piłkarzy.

Władze europejskiego futbolu nazywają takie ośrodki, z których drużyny podróżują na poszczególne mecze mistrzostw, "home away from home".

Polska na Euro 2024: Raczej Berlin lub okolice Bremy

Z kolei np. reprezentacja Turcji będzie gościć w miejscowości Barsinghausen, gdzie podczas mistrzostw świata 2006 przebywali... polscy piłkarze.

Zgodnie z zarządzeniem UEFA, wszystkie drużyny narodowe muszą zameldować się w swoich ośrodkach co najmniej pięć dni przed pierwszym meczem.

Na razie jednak w PZPN najważniejszą kwestią są marcowe baraże. Półfinałowego rywala Polacy znają, ale dopiero po meczu z Estonią dowiedzą się, w razie zwycięstwa, z kim zagrają barażowy finał.

Jak bardzo ta niepewność komplikuje kwestie logistyczne, związane z wylotem reprezentacji Polski?

"Wszystko mamy opanowane, działamy dwutorowo. Wybraliśmy po jednym hotelu w Cardiff i w Helsinkach. Dokonaliśmy tam wstępnych rezerwacji. Oczywiście wierzymy, że wystąpimy w finale barażowym. Bez względu na miejsce rozegrania meczu mamy już rozpisany cały plan przygotowań w danym mieście. Co do godziny, a właściwie nawet co do minuty. Treningi, posiłki, przejazdy i wszystkie inne kwestie" - podkreślił Kopański.