Benfica Lizbona - Liverpool na żywo w TV i stream online. Gdzie oglądać w telewizji?

Benfica Lizbona - Liverpool NA ŻYWO w TV i ONLINE. TRANSMISJA STREAM LIVE

Piłkarze Juergena Kloppa rozgrywają doskonały sezon i wciąż mają szansę na poczwórną koronę. Sięgnęli już po Puchar Ligi, w Premier League o zaledwie punkt ustępują prowadzącemu Manchesterowi City, dotarli do półfinału Puchar Anglii, a w Lidze Mistrzów rozpoczynają rywalizację o najlepszą czwórkę.

Benfica do ćwierćfinału dostała się po zwycięskim dwumeczu z Ajaksem Amsterdam. Lizbończycy u siebie zremisowali 2:2, a w Holandii ograli Ajax 1:0. Z kolei Liverpool w Mediolanie pokonał Inter 2:0. Na Anfield The Reds przegrali co prawda 0:1, ale i tak cieszyli się z awansu.

Mecz Benfica Lizbona - Liverpool FC na żywo pokaże Polsat Sport Premium 2. Początek transmisji od godziny 20:50.