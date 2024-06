Benjamin Kallman chce odejść z Cracovii do Legii Warszawa. Obie oferty odrzucone przez Pasy

Transfer z Cracovii do Legii? Kallman na to bardzo liczy

Kallman ma 26 lat i gra w Cracovii od dwóch sezonów. W zakończonych niedawno rozgrywkach wbił dziewięć bramek. Dorzucił do nich sześć asyst. Były to najlepsze statystyki w drużynie.

To Cracovia póki co dyktuje warunki, bo Kallman ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku. Może okazać się tak, że jesień spędzi jeszcze przy Kałuży, po czym w styczniu dojdzie do indywidualnego porozumienia z Legią, do której dołączy najpóźniej po nadchodzącym sezonie.