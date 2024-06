"Bez znieczulenia". Z Francją o honor. To wielka stawka!

Jeżeli chodzi o pomoc, to Probierz popełnił (wiel)błąd nie wystawiając najlepszej szóstki, czyli Tarasa Romanczuka. Zamiast niego wystawił dwóch, przepraszam za wyrażenie, nieudaczników, chyba tylko po to, żeby im poprawić CV. Tymczasem szybko przekonaliśmy się, dlaczego Jakub Piotrowski nie podbił Belgii tylko wylądował w Bułgarii. Nie rozumiem, jak ustalając skład reprezentacji Polski, trener może kierować się niezrozumiałymi względami, zapominając, że jest to dobro narodowe? Nie zaś poletko doświadczalne, albo do świadczenia komuś, powiedzmy, sympatii.

To naprawdę bardzo przykre, że 450 obserwacji sztabu selekcjonera Probierza nie doprowadziło choćby do wyłonienia sensownej wyjściowej jedenastki na Euro2024; to były pieniądze wyrzucone w błoto przez PZPN. A jeśli do tego dodamy, że w mistrzostwach Europy (we wszystkich drużynach) znalazło się bodaj tylko 8 zawodników z PKO Ekstraklasy, to nikt nie ma prawa powiedzieć, że w Polsce mamy poważny futbol... Z Francją zagramy o honor. Honor to piękne słowo i wielka wartość. Mam nadzieję, że nasi piłkarze mają tego świadomość. I wiedzą, jaka naprawdę jest stawka meczu…