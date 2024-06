Bójka kibiców Turcji i Gruzji przed meczem Euro 2024

Do tej pory turniej w Niemczech był raczej wolny od poważniejszych ekscesów na trybunach. Niestety przed meczem Turcja - Niemcy doszło do starć kibiców obu reprezentacji. Do interwencji została zmuszona niemiecka policja i służby porządkowe. Po kilku chwilach zapanowano nad sytuacją.

Być może z pomocą niemieckim służbom przyszło niebo. Na nieco ponad godzinę przed meczem Dortmund nawiedziła potężna ulewa. Na trybuny Signal Iduna Park spadł wodospad wody, który nieco ostudził gorące głowy tureckich i gruzińskich kibiców. Organizatorzy musieli zatem radzić sobie z niesfornością fanów oraz z siłami natury. Jednak spotkanie rozpoczęło się o czasie.

