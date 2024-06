Bramki w doliczonym czasie gry na Euro 2024: padło już sześć

Euro 2024: Gra do samego końca

Tegoroczne Euro wyróżnia się liczbą goli zdobytych w ostatnich minutach. To już o jedną bramkę więcej niż podczas poprzednich mistrzostw, choć wciąż mniej niż w Euro 2016. Porównując do ME 2012, liczba ta jest dwukrotnie większa.

Interesującym faktem jest, że wszystkie sześć bramek zdobyli zawodnicy, którzy pojawili się na boisku jako zmiennicy. Już na samym początku turnieju, Emre Can zapewnił reprezentacji Niemiec zwycięstwo 5:1 nad Szkocją, strzelając gola w 93. minucie.

Breel Embolo zwiększył prowadzenie Szwajcarii nad Węgrami do 3:1, również trafiając w 93. minucie. W emocjonującym meczu Chorwacji z Albanią, Klaus Gjasula zdobył bramkę na remis w 95. minucie, co selekcjoner Albanii, Sylvinho, określił jako "szalony mecz".

Kerem Akturkoglu, wbiegając na boisko jako zmiennik, podwyższył wynik meczu Turcji z Gruzją na 3:1, trafiając do pustej bramki w ostatniej minucie doliczonego czasu. Francisco Conceicao zapewnił zwycięstwo Portugalii nad Czechami, strzelając decydującego gola w 92. minucie. Jego umiejętności w polu karnym zostały docenione przez selekcjonera drużyny, Roberto Martineza.