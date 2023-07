Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Urugwaju Diego Godin kończy karierę

Diego Godin kończy karierę. Obrońca ma 37 lat

Po profesjonalnym debiucie w 2003 roku w urugwajskim klubie Cerro, trzy sezony później dołączył do Nacional Montevideo, gdzie spędził niecały rok zanim przeniósł się do Villarrealu w Hiszpanii. W sierpniu 2010 roku, po mundialu w RPA, przeszedł do Atletico Madryt, gdzie grał przez dziewięć lat i został kapitanem drużyny. Krótko grał też w Interze Mediolan, zanim zakończył swoją europejską karierę we włoskim Cagliari. Po powrocie do Ameryki Południowej na początku 2022 roku zasilił Atletico Mineiro, a w czerwcu tego samego roku dołączył do Velezu.