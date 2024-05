Były trener Lecha Poznań znalazł pracę. John van den Brom poprowadzi Vitesse, spadkowicza holenderskiej Eredivisie Jacek Czaplewski

John van den Brom wraca do zawodu. Po półrocznej przerwie były trener Lecha Poznań poprowadzi w ojczyźnie Vitesse. To przyszły spadkowicz z ligi holenderskiej, w którym do końca sezonu na wypożyczeniu przebywa reprezentant Polski, pomocnik Kacper Kozłowski. Wszystko wskazuje na to, że Holender z Polakiem miną się w szatni.