Cezary Miszta wkrótce opuści Legię Warszawa? Media: Bramkarz wkrótce opuści stołeczny klub. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu

Media: Cezary Miszta wkrótce opuści Legię Warszawa

To okno transferowe dla Legii Warszawa było wyjątkowo udane. Do ekipy wicemistrza Polski trafili m.in. najlepszy strzelec minionych rozgrywek Ekstraklasy Marc Gual z Jagiellonii Białystok, Patryk Kun z Rakowa Częstochowa czy Juergen Elitim, który od razu wkomponował się do drużyny.

Drużynę z kolei opuścił m.in. Maik Nawrocki do Celtiku, na którym Legia zarobiła ok. 5 mln, czy Filip Mladenović, który trafił do ligi greckiej.

Zdaniem dziennikarzy portalu Legia.net jeszcze jeden zawodnik może opuścić szeregi Legii, mimo że okno transferowe w Polsce od 4 września jest zamknięte. Chodzi o Cezarego Misztę. Gdzie dokładnie miałby trafić rezerwowy golkiper?

Szymon Starnawski

- W kilku ligach europejskich okienko transferowe zamykane jest później, jeszcze trwa i do klubu w takiej lidze ma trafić legionista. Miszta miałby zastąpić bramkarza, który nie tak dawno został wytransferowany. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu - czytamy.